Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü son anda kurtuldu

Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Mahalledeki hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı. Durumu fark eden şoför yardım çağırdı. Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinasina bağlandı. Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu. Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı. Şoför kamyondan son anda atlayarak kurtulurken, bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı.

Kamyonun halatın kopmasıyla uçurumdan kayması ve şoförün kamyondan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.