Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.03.2024 14:31

Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü son anda kurtuldu

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun sürücüsü uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.

Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Mahalledeki hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı. Durumu fark eden şoför yardım çağırdı. Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinasina bağlandı. Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu. Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı. Şoför kamyondan son anda atlayarak kurtulurken, bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı.

Kamyonun halatın kopmasıyla uçurumdan kayması ve şoförün kamyondan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Boğazına et takılan müşteriyi garson kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Almanya'dan Papa'nın "beyaz bayrak kaldırma" çağrısına tepki
16:37
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
16:20
Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi
16:15
Portekiz'de yükselen aşırı sağ ülkedeki siyasi dengeleri bozdu
16:01
İsveç bayrağı NATO karargahında göndere çekildi
16:23
Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 16 yaralı
Karlar altında sessizliğe esir Vorkuta
Karlar altında sessizliğe esir Vorkuta
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ