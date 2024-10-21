Üç kadının duyarlı davranışı güvenlik kamerasında

Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde yangın çıktı, söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ile çevredeki esnaf da destek verdi. Yangın sırasında panik yapanlara su almak için mahalledeki büfeye gelen üç genç kadın, esnafı yerinde bulamayınca aldıkları ürünlerin parasını tezgaha bırakarak ayrıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında 3 genç kadının büfeye geldikleri, esnafı yerinde bulamayınca suları alıp ücretini tezgaha bıraktıkları görülüyor.

"Bu devirde böyle bir davranış görmek zor"

Büfe sahibi Bilal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşusunun işletmesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada dükkanında olmadığını belirtti. Yangın söndürme çalışmaları sürerken üç kadının dumandan etkilenenlere yardım için su aldıklarını ifade eden Demir, "Ben yokken suları almışlar ve parasını tezgaha bırakmışlar. Tezgahın üzerinde paraları görünce güvenlik kamerasına baktım. Olayı görünce çok mutlu oldum. Bu devirde böyle bir davranış görmek zor. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.