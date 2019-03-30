Tuzla'da Orta Mahalle Üniversite Caddesi'nde, Tarık B. idaresindeki otomobil ile Esin S'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçtaki kişiler sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önemi alırken, itfaiye ekipleri, Esin S, yanındaki Hazal K. ile diğer araçta bulunan Büşra T, Tarık B. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi kurtardı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Tarık B'nin yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA