Terör örgütlerine yönelik en zorlu operasyonlarda, vatan savunmasında…

Türk semalarının koruyucusu kadın pilotlar, son derece zorlu bir eğitimden sonra göklerin bekçileri oluyor.

Hava Harp Okulu’na girmek için ÖSYM’nin yaptığı sınavı kazanmak yetmiyor. Öğrenci seçme uçuşlarında başarılı olabilen adaylar, Harp Okulu İntibak Eğitimine başlıyor. Bu seçim aşamasında 13 sorti uçan adaylar, eğitim uçuşlarının ardından bir sorti de yalnız uçuyor. Başarılı olanlar intibak eğitimine başlıyor ve başarılı olan adaylar, yemin ettikten sonra harp okuluna girip Harbiyeli olarak eğitimlerine devam ediyor.

Hava Harp Okulu’nda şu anda bulunan 31 harbiyeli kız öğrenci, askeri eğitimlerin yanı sıra mühendislik üzerine akademik eğitim de alarak 5 yıllık eğitim öğretimin ardından mezun oluyor.

“Aklımda olan tek uçak F16”

Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Hilal Ebru Uslu’nun hayali savaş pilotu olmak. İlkokul sıralarından beri jet pilotu olmak istediğini dile getiren Uslu, “Aklımda olan tek uçak F16. Tabii gelecek olan F35 uçakları şimdilik bütün harbiyelilerin hayallerini süslüyor. İlkokuldan beri hep resim derslerinde çizdiğim tek şey F16 uçaklarıydı.” dedi.

Askeri eğitimler zor da olsa Uslu’nun pes etmek gibi bir niyeti yok, hayalleri için mücadeleye devam edecek.

Harp Okulu’na başvurduğu andan itibaren intibak süreci de dahil hiçbir aşamada aklında hiç gelmeseydim gibi bir izlenimin oluşmadığını ifade eden Uslu, “Biz üniformamızı giymekten ve onunla temsil ettiklerimizden gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

“Öncelikle gördüğüm o üniforma beni çok etkiledi”

Genç Harbiyelilerin komutanları da hayallerinin peşinden gitmiş bir subay. Hava Harp Okulu 5. Öğrenci Filo Komutanı Binbaşı Fulya Güner 20 yıldır vatan hizmetinde. Güner, 2 bin saatlik uçuş tecrübesine sahip.

Pilotluğa tutkuyla bağlı Fulya Binbaşı, “Lise yıllarında Hava Harp Okulu'na yakın bir bölgede ikamet ediyordum. Öncelikle gördüğüm o üniforma beni çok etkiledi. Sonrasında bir denemek istemiştim. Zaten nizamiyeden, kapıdan girdikten sonra aklımda başka bir şey kalmadı açıkçası.” dedi.

Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in kızları onlar. Kimi vatan savunmasında arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele veriyor kimi de yerlerini alacak, vatan ve görev aşkıyla dolu genç pilotlar yetiştiriyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu