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Türkiye
AA 08.07.2024 15:41

Tuzla'da manevra yapan araç savrulup evin üzerine düştü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, manevra yaparken savrulup kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin üzerine düştü.

Tuzla'da manevra yapan araç savrulup evin üzerine düştü
[Fotograf: İHA]

Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet A. idaresindeki hafif ticari araç rampada manevra yaparken savruldu.

Kontrolden çıkan araç, yolun yanındaki evin üzerine düştü. Kazada hafif yaralanan sürücünün oğlu Yusuf A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın evlerinin üzerine düştüğü Gürbüz ile Fatma İpek çifti de bir süre dışarıya çıkamadı.

Tuzla'da manevra yapan araç savrulup evin üzerine düştü

Hafif ticari araç, olay yerine gelen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevre sakinleri, aynı yerde daha önce de benzer kazaların yaşandığını anlatarak, yetkililerin önlem almasını istedi.

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