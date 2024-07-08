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Türkiye
AA 08.07.2024 15:44

Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

İlçede aralıklarla süren sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle ilçedeki bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su basarken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışla ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Ordu'nun doğu ilçeleri için "turuncu" uyarı devam ediyor
Ordu'nun doğu ilçeleri için "turuncu" uyarı devam ediyor

Kibar, ekiplerinin sahada olduğunu ve sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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