Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

Vidanjör sürücüsü, Orhanlı Polis Merkezine götürüldü.

Ne olmuştu?

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatılmıştı.

Kokudan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: TRT Haber