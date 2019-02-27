Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonucu ilçelerde 81 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karapet Geçidi'ne çığ düştü

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Van - Bahçesaray kara yolundaki Karapet Geçidi'ne çığı düştüğü belirtildi.

Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bitlis'te ev ve arabalar kara gömüldü

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışından dolayı 257 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Esnaf ve vatandaşlar da ev, iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Hakkari'de ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 247 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta 50 yol kapandı

Muş'ta da 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışından dolayı kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Siirt

Gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan'da 12, Pervari'de 11 ve Eruh ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri ana yolları, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA