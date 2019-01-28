Alınan bilgiye göre, bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA