Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat'ta Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul’daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.

Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

With support of Presidency's Directorate of @Communications designs co-created by fashion designer Zeynep Kartal&the Syrian women who fled from war, are showcased at #LondonFashionWeek.

Turkey, the largest refugee hosting country in the world, provides hope for the downtrodden. pic.twitter.com/cNJjl1F1gL — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 16 Şubat 2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığımızın desteğiyle, modacı Zeynep Kartal ile Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınların hazırladıkları tasarımlar London Fashion Week’de sunuluyor. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz tüm mazlum ve mağdurlara umut ışığı sağlıyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber