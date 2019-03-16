Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa’da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin sözlerine yönelik, "Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? Hale bak..." ifadelerini kullandı.

"Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz" dedi.

Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan teröristin silahının üzerindeki yazıların geçmişte kaldığını, artık başka bir dünyanın olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"(Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist) Ne diyor o alçak? 49 kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki; 'Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz' Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."

Kaynak: AA