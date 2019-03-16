Bilecik'in İnhisar ilçesinde Bekir Aşcı'ya ait evde soba borusunun aşırı ısınmasından çıktığı iddia edilen yangın, bitişikteki Kamile Karakaş'ın evine sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, bu iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Kaynak: AA