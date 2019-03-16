Türkiye
Bilecik'te çıkan yangında 2 ev kül oldu
16 Mart 2019 Cumartesi 14:17 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 14:25
Bilecik'te bir evde çıkan yangın yan daireye de sıçradı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde Bekir Aşcı'ya ait evde soba borusunun aşırı ısınmasından çıktığı iddia edilen yangın, bitişikteki Kamile Karakaş'ın evine sıçradı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, bu iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Kaynak: AA
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