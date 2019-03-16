Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısında 49 Müslüman’ın şehit edildiği, onlarca Müslümanın da yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bazı ulusal ve basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ve terör saldırısını öven paylaşımlarla ilgili şahsın, Antalya’nın Alanya ilçesinde ikamet eden A.A. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şahsın, 16 Mart 2019 günü saat 01.00 sıralarında gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefrete söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Kaynak: TRT Haber