Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilecek olan proje, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı ile birlikte ileri seviyede elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemlerine sahip olacak.
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ni TUSAŞ ile imzaladık. Geliştirilecek helikopter, ATAK helikopterimizin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak. pic.twitter.com/nuH6FdaTi7— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 22 Şubat 2019
Tasarımından aviyonik sistemine, gövdesinden silah sistemine, görev bilgisayarından görüntüleme sistemine, Savunma Sanayii Başkanlığının liderliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerinin bilgisi, yerli savunma sanayinin katkısıyla Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Türkiye'nin gücüne güç katacak.
Ağır Taaruz Helikopterinin özellikleri ise şöyle:
Temel ekipmanlar: 4 eksenli otopilot, modüler aviyonik mimari, hedef tespit radarı, hedef tespit sistemi, kaska entegre görüntüleme sistemi.
Silah sistemleri: 30mm top, 6 kanat istasyonu, 2,75 güdümsüz roket, 2,75 güdümlü roket, anti tank füzesi, hava hava füzesi.
Hoge kabiliyeti 6000ft., 2 mürettebat, mühimmat kapasitesi 1200 kg., balistik koruma; 12,7 mm mühimmata dayanıklı zırhlı kokpit, -40/+50 derece sıcaklık ve buzlanma koşullarında gece/gündüz operasyon kabiliyeti.
Kaynak: TRT Haber