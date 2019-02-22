Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilecek olan proje, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı ile birlikte ileri seviyede elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemlerine sahip olacak.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi’ni TUSAŞ ile imzaladık. Geliştirilecek helikopter, ATAK helikopterimizin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak. pic.twitter.com/nuH6FdaTi7