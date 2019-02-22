Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Stratejisi" politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 262,5 milyon dolara satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "Deepsea Metro-1" sabah 08.00'de Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İspanya'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan, Deepsea Metro 1 isimli gemi, 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğunda. Yalova'daki tersaneye giden gemide bakım, yenileme ve sondaj hazırlık faaliyetleri yapılacak.

Akdeniz'de 10 bin fit derinliğe kadar sondaj yapabilecek kapasitedeki olan ve 262,5 milyon dolara satın alınan Marshall Adaları Bayraklı gemi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı'ndan, Türk Deniz Kuvvetlerine ait ilk milli savaş gemisi unvanına sahip "TCG Heybeliada" ve sahil güvenlik botlarının eşliğinde geçiş yapan dev gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Öte yandan kordonda gezen vatandaşlar da gemiye yoğun ilgi gösterip fotoğraflarını çekti.

Kaynak: AA