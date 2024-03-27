Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.03.2024 11:41

Türkiye'nin su depolama kapasitesi artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda tamamlanacak 364 baraj ve göletle Türkiye'nin su depolama kapasitesinin 9,8 milyar metreküp daha artırılması planlanıyor.

Türkiye'nin su depolama kapasitesi artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden baraj ve göletlerle vatandaşların ve sanayinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Enerji ve hizmet sektörlerinde ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayan barajlar, tarım arazilerinin sulanma ihtiyacının giderilmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ'nin 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında bu konuda 5 yılda atılacak adımların planlaması yapıldı. 2028 yılı sonuna kadar 364 baraj ve göletin tamamlanması öngörülüyor. Bu sayede depolanan su kapasitesinin 9,8 milyar metreküp daha artırılması hedefleniyor. Böylelikle Türkiye'nin toplam su depolama kapasitesi 193 milyar metreküpe yükselecek.

Türkiye'nin dört bir yanında baraj projeleri sürüyor

Yapımı devam eden büyük projeler arasında Adıyaman, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum'daki baraj projeleri öne çıkıyor.

Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin en büyük sulama barajı özelliğini taşıyan Diyarbakır Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliği ve 8,8 milyon metreküp hacimli gövdesiyle tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın ön yüzü beton kaplı en yüksek barajı olacak. Söz konusu baraj, 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi oluşturacak.

Bursa Karacabey Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Barajla ilçe merkezi ve çevresinin yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

Temelden yüksekliği 87,5 metre olarak planlanan Adıyaman Büyükçay Barajı, 100,77 milyon metreküp su biriktirme kapasitesiyle yaklaşık 98 bin dekar arazinin sulanmasına imkan verecek. Barajla aynı zamanda yıllık 42,28 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Balıkesir Sarıçay Barajı'nın temelden yüksekliği 124,5 metre ve su biriktirme hacmi 66,09 milyon metreküp olarak planlanıyor. Baraj, hizmete alındığında Kuşadası ve Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı yerleşimlerine yıllık 20,75 milyon metreküp içme suyu sağlayacak.

İnşası tamamlandığında 207,07 dekar arazinin sulanmasının önünü açacak Erzurum Söylemez Barajı'nın temelden yüksekliği 113 metre, su biriktirme hacmi de 1,294 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın 57 metre yükseklik ve 22,25 milyon metreküp su biriktirme kapasitesiyle 56 bin 500 dekar arazinin sulanmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu barajların peyderpey 2028'e kadar kullanıma sunulması hedefleniyor.

ETİKETLER
DSİ Barajlar
Sıradaki Haber
İslahiye'deki depremzede hak sahiplerinin yarısından çoğunun evi hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu
13:38
Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:41
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde çocuklar ölümle pençeleşiyor
13:36
Bakan Kacır: TEKNOFEST kuşağı kendini ispat etti
13:33
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
13:35
Finlandiya istihbaratından 'yüksek Rus casusluğu riski' uyarısı
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ