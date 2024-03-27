Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.03.2024 12:04

İslahiye'deki depremzede hak sahiplerinin yarısından çoğunun evi hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki hak sahipleri için kurası çekilen konutların oranı yüzde 55'e ulaştı.

İslahiye'deki depremzede hak sahiplerinin yarısından çoğunun evi hazır
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde 5 bin 580 hak sahibi olduğu tespit edildi. İnşaatı tamamlandıktan sonra kura aşamasına geçilen evler peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda site şeklinde yapılan, çevresinde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu konutlardan 3 bin 80'inin kurası çekildi. Böylelikle İslahiye ilçesinde yeni konutuna kavuşmayı bekleyen hak sahiplerinden yüzde 55'inin evi kurayla belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konut sahiplerinden 734'ü eve yerleşti

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 2 hafta sonra kalıcı konutların temellerinin atıldığını söyledi.

Aynı süreçte hak sahiplerini belirlemek için çalışma içerisine girdiklerini aktaran Soylu, "2 ay önce buradaki daireleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda bu alanda vatandaşlarımız var. Birçok dairenin artık perdesi var ve bu bizim için mutluluktur." dedi.

İlçede çalışmaların devam ettiğini, ekiplerin durmadan çalıştığını ifade eden Soylu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İslahiye merkezi ve kırsalında toplamda 5 bin 580 hak sahibimiz var, bunların 3 bin 80'ini 4-19 Şubat'ta teslim ettik. Kuradan evleri çıkan vatandaşlara da anahtar teslimini yapıyoruz. 734 vatandaşımız şu an evinde. Diğerleri istedikleri gibi aboneliklerini yaptırarak evlerine geçebilirler. Şu anda 11 konteyner kent ve kırsaldakilerle beraber 23 bin vatandaşımız konteynerde kalıyor. Bu çok ciddi bir organizasyon gerektiriyor."

ETİKETLER
Gaziantep Deprem
Sıradaki Haber
TCDD ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu
13:38
Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:41
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde çocuklar ölümle pençeleşiyor
13:36
Bakan Kacır: TEKNOFEST kuşağı kendini ispat etti
13:33
Yargıtay Başkanı, seçimin yedinci turunda da seçilemedi
13:35
Finlandiya istihbaratından 'yüksek Rus casusluğu riski' uyarısı
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
Gurbetçiler, 4 yıldır ramazanda mahalle halkına iftarlık dağıtıyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ