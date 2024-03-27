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Türkiye
AA 27.03.2024 10:59

İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten ve yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, eylem amacıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri ve terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerine devam ettikleri de belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 zanlıyı gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Terörle Mücadele PKK/KCK
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