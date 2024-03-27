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Türkiye
TRT Haber 27.03.2024 10:31

Beşiktaş'taki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş’taki bir iş yerine yapılan silahlı saldırı eylemine yönelik düzenlenen "Mahzen-22” operasyonunda 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'taki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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