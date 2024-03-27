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Türkiye
TRT Haber 27.03.2024 09:58

Seçim günü hava sıcak olacak

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Seçim günü hava sıcak olacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

31 Mart Pazar günü, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Seçim günü bazı illerimizde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Ankara: Parçalı bulutlu 9 / 22

İstanbul: Az bulutlu 10 / 18

İzmir: Az bulutlu 13 / 25

Bursa: Az bulutlu 13 / 25

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu 9 / 23

Antalya: Parçalı bulutlu 16 / 27

Adana: Az bulutlu 13 / 30

Bolu: Parçalı bulutlu 8 / 24

Samsun: Parçalı bulutlu 11 / 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 17

Erzurum: Parçalı bulutlu -1 / 17

Diyarbakır: Az bulutlu 6 / 24 derece

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