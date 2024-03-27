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Türkiye
TRT Haber, AA 27.03.2024 07:54

Hatay'da "Mahzen-21" operasyonu: 13 gözaltı

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Hatay'da "Mahzen-21" operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da eş zamanlı "Mahzen-21" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşının da aralarında olduğu örgüt üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız️." ifadesini kullanan Yerlikaya, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

 

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