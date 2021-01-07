Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 182 bin 645 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."

"İnaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıya proje sahibi hocalar, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığını aktaran Koca, toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."

Koca, iki adenovirüs temelli aşı adayının da klinik öncesi aşamaları tamamladığına ve TİTCK'ya müracaatını yaptığına dikkati çekerek, "Dünyada da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında insan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır." bilgisini verdi.

Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüşecek

Sağlık Bakanı Koca, yarın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirecek.

Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, yarın saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Covid-19 aşı uygulamasında "dolandırıcılık" uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasına ilişkin gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi, bunların amacının dolandırıcılık olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgileri isteyenlerle isim ve adres bilgilerinin paylaşılmaması ve telefonlara gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap verilmemesi istendi.

Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de "pandemi desteği" dolandırıcılığına karşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internette yer alabilecek olumsuzluklardan korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışması, internet sitesi ile yazılımın zararını gösteren ekran görüntüsü paylaşıldı.

Güvensiz koruyucu maske üretenler cezalandırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgını sürecinde güvensiz maske üreterek halk sağlığını riske atan firmalara idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldık, 43 marka için de idari süreç başlattık. Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca, 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yurt genelinde denetimler

Kocaeli'de kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye cezai işlem uygulandı.

Isparta'da kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 97 bin 356 lira ceza verildi.