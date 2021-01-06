Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de deniz ulaşımına hava engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Etiketler: Hava Durumu Ulaşım
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