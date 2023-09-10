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Türkiye
AA 10.09.2023 14:38

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne envanterine kayıtlı ATAK helikopteri, kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın izlediği etkinlikte; Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı.

"Harikaydın, seninle gurur duyduk"

Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut'u tebrik edip, "Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah" dedi.

Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, görevlilerden hava araçları hakkında bilgi aldı. 

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Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında uçtu
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