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Türkiye
AA 10.09.2023 13:00

İstanbul otogarlarında okula dönüş hareketliliği

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarın ders zili çalacak. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, tatilin son gününde de yoğunluklar yaşandı. İstanbul'a dönenler ile üniversite için şehir dışına gidecek olanlar otogarları doldurdu.

İstanbul otogarlarında okula dönüş hareketliliği

Yaz tatilinin bitmesinin ardından okula uyum süreci haricindeki tüm öğrenciler ve öğretmenler pazartesi günü ders başı yapacak.

İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için de gidiş dönüş yolculuğu başladı. Öğrencilerin okula dönüş yolculuğu da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu.

Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor

"3 ayda taşıdığımızı 10 günde taşıyoruz"

Bir seyahat firmasında çalışan İsmet Bayri, “Okul öncesi dönüşlerde hareketlilik var. Muş, Tatvan, Bitlis üzerinden geliyoruz. Bir de Ağrı güzergahımız var, ikisinde de yoğunluk var. Rezervasyonlar 10 gün öncesinden başlıyor. 10 gündür çok yoğun. Gidişlerde fiyatlar biraz daha düşük çünkü gidişte yolcu yok, tek yönlü` dedi.

Seyahat firması işletmecisi Alaattin Sendek, "Üniversiteler de açılacak, haliyle yoğunluk var. 3 ayda taşıdığımızı 1 hafta 10 gün içerisinde sıkıştırarak getiriyoruz. En çok gelen öğrenci ve aileler, tatilden dönenler. Yaza göre fiyatlarda bir şey uygulayamıyoruz çünkü Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız bir fiyat var" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bir seyahat firmasında şoför olan Erol Özdemir de, "İstanbul’a dönüşler çok yoğun. Bütün araçlar dolu. Bu durum herhalde ay sonuna kadar sürer gibi geliyor. Genelde öğrenciler var. Yetişmediğimiz yerde ek araçlar konuluyor" dedi.

"Yaz tatili güzel geçiyordu ama bitti"

Okullar açıldığı için Çorlu’ya giden 12’nci sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Süreçoğlu, “İstanbul’a akrabalarımı ziyarete gelmiştim. Şimdi de evime geri dönüyorum. Yaz tatili bitti, çok kötüyüz. Güzel geçiyordu ama bitti. Burada bir süre gezdim, şimdi geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Öğrenci Birsen Bindi ise, “İstanbul’dan Çanakkale’ye gidiyorum. 18 Mart Üniversitesi’nde ilk senem. Evime gideceğim. Orada ablamla yaşıyorum. Ev hazırlığım tam bitmedi ama telaş da pek yok" dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Yağız Güldaş da, "Ordu’ya gidiyorum. Buraya bir davet üzerine geldim. Şimdi tekrar okul için geri dönüyorum. Üniversiteye hazırlanacağım bu sene" diye konuştu.  

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