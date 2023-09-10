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Türkiye
İHA 10.09.2023 12:32

Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri güzel görüntü oluştursa da balıkları oksijensiz bırakıyor.

Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kapladı.

Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı

Yer yer boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktada çevre kirliliği oluşturuyor.

“Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil”

Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, “Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor. Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor” dedi.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı

Su sümbüllerinin kuşlar için bir sığınma noktası olduğuna dikkat çeken Fırat Özçelik, Asi Nehri'ni çok iyi tanıyorum. Su sümbülleri zararlı olabilir ama kuşları da çok ciddi bir şekilde koruyor. Asi Nehri sürekli açık olur ve aralar temizlenirse bence güzel bir görüntü” ifadelerini kullandı. 

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Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
Su sümbülleri Asi Nehri'ni esir aldı
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