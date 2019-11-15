Türkiye'nin havadaki yeni gücü piste çıktı15 Kasım 2019 Cuma 10:45 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 11:05
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı piste çıktı. Akıncı'nın deneme sürecine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Yapımı tamamlanarak hangardan çıkarılan Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın test süreci devam ediyor...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test sürecine ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
"Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak, dua bekleriz " ifadesini kullandı.
Gece kaydedilen görüntülerde ise Akıncı'nın piste hareket ettiği görülüyor. Ana kumanda merkezinde kalabalık bir teknik ekip de dikkat çekiyor.
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, kendi alanında dünyanın en ileri teknolojik sistemine sahip olacak.
Bu alanda lider olmayı hedefleyen Akıncı, yerli ve milli silah sistemleriyle donatılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.
Kaynak: TRT Haber