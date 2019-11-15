Türkiye
Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi15 Kasım 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 10:31
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 4 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir depoda içime hazır halde 4 bin 100 litre kaçak içki ele geçirdi.
İçkilere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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