Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan ve "Barış Kartalı" olarak adlandırılan Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı, 2014 yılında envantere girmesiyle birlikte Türkiye’ye hava operasyonlarında sınıf atlattı.

Türkiye’nin semalardaki gözü olan Barış Kartalları, özünde bir yolcu uçağı ancak yüksek teknoloji radar antenleri ile donatılarak askeri görevler için özel olarak üretildi.

AWACS adıyla bilinen döner radarlı uçaklardan daha üstün bir model. Türkiye ise Dünya'da bu üstün uçaklara sahip yalnızca 3 ülkeden biri.

Aynı anda bin 500 hedefi tespit edebiliyor

Uçağın 10 bin metrede 30 bin fitte uçarken yaklaşık 400 kilometre ötesini görebildiğini dile getiren HİK Grup Komutanı Albay Saffet Çelikel, radarın aynı anda bin 500 hedefi tespit edebildiğini, 360 derecelik bir tarama yaparak tehdit olabilecek hava savunma sistemlerini anında tespit edebildiğini söyledi.

Türkiye, Kuzey, Güney, Doğu ve Batı isimlerinde 4 adet HİK uçağına sahip. Çelikel, "Bu şunu ifade ediyor: Biz Kuzey’de Sinop'tan Hatay'a, Doğu'da Iğdır'dan Çanakkale'ye kadar 4 uçakla havada olduğumuzda bütün yurdumuzu karış karış gözetleyebiliyoruz. Aynı zamanda sınırlarımızın ötesini de gözetleyebiliyoruz." dedi.

Jetler tehditlere karşı anlık olarak uyarılıyor

Terörle mücadele operasyonlarında da yer alan Barış Kartalı ve ekiplerinin en önemli görevlerinden biri de bölgeye yönlendirilen jetlerin olası karadan havaya veya havadan havaya tehditlere karşı anlık olarak uyarılması.

HİK Görev Ekip Komutanı Yarbay Hakan Kulaksız, pilotların kendilerine gelecek tehditleri bildiği zaman ona göre tedbir alarak herhangi bir kötü durumla karşılaşmadan gerekli manevraları yapıp bu tehlikelerden kendilerini kurtarabildiğini söyledi.

Uçuş ekibi 12 kişiden oluşuyor

Bunun için oldukça deneyimli bir ekip gerekiyor. 2’si pilot, 10’u görev ekibi toplamda 12 kişiden oluşan uçuş ekibi, alıcılardan gelen verileri değerlendiriyor, hava ve su üstündeki tüm trafiği tespit ediyor.

Barış Kartalı, uçaklar, gemiler ve komuta kontrol merkezi arasındaki ses ve bilgi iletişimini de gerçekleştiriyor.

Görev bitimi üsse geri dönen uçaklar çok kısa sürelerde yeniden göreve hazır hale geliyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Seyit Taşdelen