Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber