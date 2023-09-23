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Türkiye
AA 23.09.2023 21:31

Türkiye'nin "en hızlı" posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtu

Edirne'de posta güvercinleri "Golden Cup Final Yarışması" düzenlendi.

Türkiye'nin "en hızlı" posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtu
[Fotograf: DHA]

Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Romanya, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan 429 güvercin katıldı.

Kuşlarının gelmesini bekleyen katılımcılar zaman zaman "güvercin uçuverdi" türküsüyle de oynayarak vakit geçirdi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 505 kilometrelik yol kattetti.

Türkiye'nin "en hızlı" posta güvercini 505 kilometreyi 9 saatte uçtu

Final yarışmasında İstanbul'dan katılan Tayfun Çağlanyandere'nin posta güvercini 505 kilometrelik mesafeyi 9 saatte uçarak birinci oldu.

Birinciye altın kemer ve 300 bin lira ödül verilirken, dereceye giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü takdim edildi.

Organizasyonu düzenleyen Cesur Pakarda, uluslararası etkinliği her yıl düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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