Suriye rejimin alçak saldırısının ardından Türkiye birlik oldu. Mehmetçik'e destek için sokaklara döküldü. Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları açıldı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. İdlibliler de rejimin hain saldırısını kınadı.

Rejimin hain saldırısının ardından Türkiye tek yürek oldu. Türk bayrakları açıldı.

Sokaklarda "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları yankılandı.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bir araya geldi. Mehmetçik'e destek yürüyüşü yaptı. Çorum'da Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığına yürüdü.

Nevşehir'den de Mehmetçik'e destek geldi. Şehir merkezinde toplanan Nevşehirliler, yollarda konvoy oluşturuldu.

Hatay'da ise halk, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane önlerine akın etti. Mehmetçiklere kan vermek istedi.

Türk askerine İdlib halkından da destek geldi. İdlibliler Türkiye bayrakları açtı, Mehmetçik lehine sloganlar attı. Halk rejimin hain saldırısını kınadı.