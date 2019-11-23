Ardı ardına büyükelçilikler açıldı, başkonsolosluklara yenileri eklendi.

Türkiye, "Sahada ve Masada Güçlü Türkiye" hedefiyle dünyadaki diplomatik ağını genişletmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde korumanın ve geliştirmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

2002 yılında 163 olan diplomatik misyon sayısı 246'ya çıktı. Son 17 yılda, büyükelçilik sayısı 93'ten 142'ye, başkonsolosluk sayısı 58'den 89'a, daimi temsilcilik sayısı 11'den 13'e yükseldi.

Afrika, Asya ve Latin Amerika'da diplomatik misyon sayısı arttı

Bu genişlemenin ön plana çıktığı yer, Afrika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinde diplomatik misyonların artması için liderlerle görüştü. O görüşmeler sonuç verdi. Büyükelçilik sayısı 12'den 42'ye, başkonsolosluk sayısı 2'den 4'e çıktı. Böylelikle kıtada 14 olan misyon sayısı 46'ya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı sayı çerçevesindedir" açıklamasını yaptı.

Bir diğer açılımla da Latin Amerika ülkelerine ağırlık verildi. Afrika'dakine benzer bir yol izlendi. Latin Amerika ülkelerinin sadece 5'inde büyükelçiliğimiz varken, bu rakam artık 15. Ayrıca 1 başkonsolosluk da açıldı.

Türk dış politikasının bir diğer ağırlık verdiği kıta, Asya. "Yeni Asya" açılımı ile bu kıtaya var olan ilgi artacak. 2002 yılında 50 olan diplomatik misyon sayısı, Nagoya Başkonsolosluğunun da açılması ile 2019 yılı itibariyle 72 oldu.

Kaynak: TRT Haber