Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik diplomatik ve ekonomik adımları 2018 yılında da artarak devam etti. Kıtadaki büyükelçilik sayısı 41'e çıktı. Ticaret hacmi ise 20 milyar dolara ulaştı.

Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi, 20 yıldır Türkiye dış politikasının öncelikleri arasında.

1998 yılında ''Afrika'ya Açılım Politikası'' ile başlayan yakınlık, 2013'de ''Afrika Ortaklık Politikası''na dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başladığı Ağustos 2014'ten bu yana 21 Afrika ülkesini ziyaret etti. 2018 yılında da kalabalık bir heyet ile 5 gün süren Afrika gezisine çıktı.

9 Temmuz'daki göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yine Afrikalı mevkidaşları ağırlıktaydı.

Mayıs 2009'da 12 olan elçilik sayısı 2018'e gelindiğinde 41'e yükseldi. Sadece büyükelçilikler değil, TİKA, AFAD, ve Türk Hava Yolları gibi kurumların artan faaliyetleri de kıta ile ilişkileri daha ileri boyuta taşıdı.

Ekonomi alanında da stratejik ortaklık gelişiyor. 2003'te 3 milyar 680 milyon dolar olan kıta ile toplam ticaret hacmi, 2017'de 20 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Afrika'daki toplam yatırım tutarı 2018 itibari ile 6 milyar doları aşmış durumda.

FETÖ ile mücadele

2016'daki hain darbe girişimi sonrası Türkiye, kıtadaki birçok ülkeden bu terör örgütüyle mücadele konusunda destek gördü.

FETÖ'nün halen aktif olduğu ülkelere de mücadele için çağrıda bulunan Türkiye, bu örgüte ait okulların Maarif Vakfına devredilmesinin takipçisi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber