Siirt'te yer alan ve doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi'nin Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Resmi Gazete'nin 15 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan kararla "milli park" ilan edilen Botan Vadisi, Siirt merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor.

Tarihi İpek Yolu'nun bir kısmının da bulunduğu Botan Vadisi Milli Parkı'nda, Yerlibahçe, Kayaboğaz, Kalender ve Koçlu köylerindeki kiliseler, Deyr mevkisindeki manastır ile 6'ncı yüzyılda inşa edilen Münzevi Mar Yakub Manastırı da yer alıyor.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi'nden (Delikli Taş) izlenen milli park, Botan Çayı manzarası, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürü Nevzat Amcalar, Botan Vadisi'nin "milli park" ilan edilmesinin, kentin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Parkın kent merkezinden 3 kilometre uzakta bulunduğuna dikkati çeken Amcalar, "Milli parkın kent merkezine yakın olması, buradaki turizm potansiyelini daha da artıracaktır" dedi.

Tarihi Akabe Yolu da vadiden geçiyor

Botan Çayı güzergahında uzayan kanyonun, Mezopotamya kültürünün kalıntılarını barındırdığını anlatan Amcalar, "Asurlular 3 bin 500 yıl önce buradan geçen ve 'Akabe' dedikleri yolu, ticaret güzergahı olarak kullanmış" dedi.

Bölgenin mağara ve vadileriyle jeomorfolojik açıdan çok güzel yapıya sahip olduğunu anlatan Amcalar, şöyle konuştu:

"Vadideki Rasıl Hacar'ın kapsadığı doğal güzellik, Arizona'daki kanyonlardan çok daha ihtişamlı duruyor. Ayrıca Botan Vadisi, yaban hayatı ve endemik bitki çeşitlerinin var olduğu bir örtüye sahip. Botan, kültürel ve doğal güzellikleri barındırıyor. Su sporlarının yapılabileceği alanlar mevcut. Yamaç paraşütü, rafting ve doğa yürüyüşünün yapılabileceği çok güzel yerlerimiz var."

Herkesi ülkenin doğal güzelliği vadiyi görmeye davet eden Amcalar, "Botan Vadisi Milli Parkı uzun vadeli bir gelişim planıyla Siirt'e önemli ölçüde turizm getirisi kazandıracak. Doğanın tekrardan tahrip edilmeyeceği şekilde burayı koruma altına alacağız ve bundan sonraki çalışmalarımızla insanları buraya çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın da bölgenin "milli park" ilan edilmesinin ilçeleri için de önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bundan 4-5 yıl önce yaptıkları çalışmalarla, milli parkın altyapısının Tillo'da başlatıldığını belirten Aydın, "Türkiye'de 45 milli park mevcut. Bazı milli parkların pek çoğu işlev görmüyor. Çocukluğumda bu bölgenin her tarafı ormanlıktı. Tillo, hayvan ve insan baskısından orman vasfını yitirdi, çıplak bir toprak haline geldi. Milli park ilan edilen yerlerin ağaçlandırılması, yürüyüş yollarının düzenlenmesi, mağaraların işlevsel hale gelmesi için çalışmalıyız" dedi.

Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla büyük bir göl oluşacağını vurgulayan Aydın, "Tillo kıyısında, milli park çerçevesinde bir vapur iskelesinin kurulmasını planlıyoruz" dedi.

Siirt'i Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Yusuf Eldemir, 4 yıldır doğa turizmi ve vadiye ilişkin çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda Botan'daki doğa yürüyüş yollarını haritalandırarak dijital ortama aktardıklarını belirtti.

Bölgenin doğaseverler için önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Eldemir, şu ifadeleri kullandı:

"Vadi, Siirt ve bölge için önemli bir potansiyel ancak önümüzdeki süreç için bir tehlike arz ediyordu. Bu da beton ve yapılaşma riskiydi. Fakat milli park kararıyla yapılaşma riski ortadan kalktı. Kentte doğa turizminin önünü açan ve ilimizin geleceğini kurtaran bir karar oldu. Vadinin mili park ilan edilmesi çalışmasına katkı sunan yetkililere teşekkür ediyorum."

"Siirt terör yerine turizmle anılacak"

Vatandaşlardan Zeki Eren ise kentin her köşesinin birbirinden değerli doğal güzelliklerle dolu olduğunu vurguladı.

Botan Vadisi'nin de önemli doğal güzelliklerin başında geldiğini anlatan Eren, şunları söyledi:

"Vadinin milli park olması gerçekten şehrimize ayrı bir heyecan getirdi. Rasıl Hacar'ın fotoğraflarını sosyal medyada görenler, gelip buraları gezmek için can atıyor. Çünkü burada ayrı bir doğa güzelliği var. Buranın milli park ilan edilmesi sayesinde daha fazla ziyaretçi gelecek, turizm canlanacak, istihdam artacak, Siirt terör yerine turizmle anılacak. Şehrimize bu milli parkı kazandıranlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA