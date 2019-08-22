Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
22 Ağustos 2019 Perşembe 11:46 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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