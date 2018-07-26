Türkiye'den Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazıl açıklamada, "Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Babül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Seyrüsefer güvenliğini tehdit eden ve bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek bu tür provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi, dün İran destekli Husilerin saldırısına uğramış, gemi hafif hasarla kurtarılmıştı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi İran destekli Husiler tarafından terör saldırısına uğradı." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA