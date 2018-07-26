  • 27 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.871
    EURO 5.667
  • BIST 95311.92
    ALTIN 190.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Türkiye'den Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Türkiye, Babül Mendep Boğazı'nda Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıyı kınadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Suudi petrol tankerlerine yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazıl açıklamada, "Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Babül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Seyrüsefer güvenliğini tehdit eden ve bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek bu tür provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi, dün İran destekli Husilerin saldırısına uğramış, gemi hafif hasarla kurtarılmıştı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisi İran destekli Husiler tarafından terör saldırısına uğradı." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Babül Mendep Boğazı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER