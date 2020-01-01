ışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Sudan’ın içinden geçtiği tarihi süreci başarıyla tamamlayacağına olan inancın dile getirildiği paylaşımda, "Ülkemiz, her zaman olduğu gibi, kardeş Sudan halkının yanında olmaya ve refahı için elinden gelen desteği vermeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA