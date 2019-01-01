Yurt içi ve İran, Rusya, Gürcistan ile Orta Doğu ülkelerinden Erzurum'a gelen çok sayıda turist, yeni yıl için Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Turistler, gece kayağı yapılan Palandöken'de otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında doyasıya eğlendi.

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, turistlere kar üzerinde ikramda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olması ve yoğun kar yağışına rağmen turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Kent genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında da devam etti.

Hatay

Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu platformda eğlenceler düzenlendi.

DJ eşliğinde çalan müziklerle eğlenen katılımcılar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye saydı.

Ayrıca havai fişek gösterisi de yapıldı.

Bu arada, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Cıbıltepe

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezinde vatandaşlar yeni yılı Kafkas Hak Oyunları ve havai fişekle karşıladı.

Uludağ

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı coşkuyla karşılandı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2018'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar yeni yılı beklerken horon tepti, kızaklarla kayak yaptı.

Kayak pistinde, yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Alanya

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar ve turistler, yeni yılı Alanya Kalesi'nde ve çarşı merkezindeki eğlence yerlerinde karşıladı.

İlçede çeşitli eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılanlar yeni yıla eğlenerek girerken, bir grup ise Alanya Kalesi'nde yeni yılı karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarında deniz feneri ile bazı otel ve eğlence mekanlarında gerçekleşen havai fişek gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu. Alanya Kalesi'nde şehir manzarasını izleyen vatandaşlar ve turistler ise havai fişek gösterisi eşliğinde öz çekim yaptı.

Nevşehir

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı peri bacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Ürgüp, Avanos ilçeleri ile Göreme, Çavuşin ve Uçhisar beldeleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılan turistler, yeni yıla eğlenerek girdi.

Turistik tesislerin bulunduğu alanlarda yılbaşı gecesi yapılan ışıklandırmalar ve süsler, güzel görüntüler oluştururken bazı konuklar, eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında ısınarak eğlendi.

Uçhisar beldesinde peri bacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen havai fişek gösterisi, karla kaplı Kapadokya manzarasına renk kattı.

Muğla

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinde halk renkli görüntülerle yeni yıla merhaba dedi.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi düzenlenen eğlenceler ve havai fişek gösterileri eşliğinde 2019'u coşkuyla karşıladı.

Kaynak: AA