Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yıl dolayısıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Hastalar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden, yeni yıllarını kutlayan Kocabıyık, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Polislerle tek tek selamlaşan Vali Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den kentteki asayişle ilgili bilgi aldı.

Polislere tarhana çorbası ikramında bulunan Vali Kocabıyık, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Polislerle sohbet eden Kocabıyık, telsizden anons yaparak teşkilat mensuplarının yeni yılını kutladı.

Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İl genelinde yeni yıl huzur içinde geçiyor, polis ve jandarma mensuplarımız sıfırın altında 5 derecede görev yapıyor." dedi.

Daha sonra İzmir-Ankara kara yolundaki jandarma kontrol noktasına geçen Vali Kocabıyık, Kredi ve Yurtlar Kurumu Latife Hanım Kız Yurdu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle yeni yıl pastası kesen Vali Kocabıyık, "Sizler çağdaş Türkiye'nin çağdaş yüzlerisiniz. Kadını güçlü bir ülke, güçlü bir ülkedir. Bu yüzden sizleri çok önemsiyoruz. Gelişiminizin önünde hiçbir şeyin durmasına izin vermeyin. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Dünya klasiklerini, Türk edebiyatını mutlaka okuyun." diye konuştu.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Vali Kocabıyık, daha sonra yurttan ayrıldı.

Kaynak: AA