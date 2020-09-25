Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 112 bin 885 test yapıldı, 1665 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 73 kişi hayatını kaybederken, 1318 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, toplam hasta sayısı 311 bin 455, toplam vefat sayısı 7 bin 858, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,6, ağır hasta sayısı 1601, toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282 oldu.

"Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."