İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ByLock çözümlemeleri sonrası örgütle bağlantısı tespit edilen ve 58'i aktif görevde bulunan 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerinin, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 56 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 15 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı aktarıldı.