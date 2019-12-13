Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine göre, 9 ayda 4 bin 126 yasaklama kaydı alındı. Bunlardan 3 bin 645'i aktif yasaklama listesinde yer alırken 481 yasaklama kaydı çeşitli sebeplerle aktif yasaklama listesinden 30 Eylül 2019'a kadar çıkarıldı.

Her gün yeni kayıtlar eklenip yasaklama süresi biten kayıtlar çıkarılarak değişen aktif yasaklama listesinde 30 Eylül itibarıyla 8 bin 156 kayıt yer aldı. En fazla yasaklılık kaydı, ocak ve şubat aylarında yapıldı.

Aktif olarak yasaklı listesinde bulunan toplam 8 bin 156 kayıttan 2 bin 813'ü hakkında kamu davası açıldı. Aktif yasaklamaların yüzde 40.79'u Kamu İhale Kanununa, yüzde 38,79'u Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na, yüzde 2,66'sı Türk Ceza Kanunu'na, yüzde 17,34'ü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na yüzde 0,42’si ise diğer yasal düzenlemeler göre yapıldı.

Aktif yasaklama listesinde bulunan yabancı gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin yasaklama sayısı 49 olarak belirlendi.

Yasaklamaların sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 6,71'inin 6 ay ve daha az, yüzde 51,02'sinin 1 yıl, yüzde 6,99'unun 2 yıl, yüzde 34,69'unun da 2 yıldan daha fazla süreyle yapıldığı görüldü.

Yasaklamaların yüzde 34,49'u savcılıklardan

Yasaklamaların yüzde 71,04'ü gerçek, yüzde 28.96'sı tüzel kişilerden oluştu. Aktif yasaklamaların yüzde 34,49'una denk gelen 2 bin 813'ü Cumhuriyet savcılıkları ya da Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılırken kalan 5 bin 343'ü ise bakanlıklar ya da bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Yasaklamalarda Cumhuriyet savcılıklarını, bin 377 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bin 281 ile Sağlık Bakanlığı, 615 ile Milli Eğitim Bakanlığı, 537 ile İçişleri Bakanlığı, 359 ile Milli Savunma Bakanlığı, 347 ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 138 ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı takip etti.

Kaynak: AA