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İstanbul Havalimanı'nda rekor uyuşturucu: 1,7 ton ele geçirildi13 Aralık 2019 Cuma 11:12 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 11:33
Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.
İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: uyuşturucu istanbul havalimanı İstanbul Gümrük