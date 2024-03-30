Türkiye yerel seçimlere hazır

İl il, ilçe ilçe seçim heyecanı yaşanacak...

Seçmen, tercihini yapacak...

61 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı mahalli idareler seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, 2023'teki genel seçimlerin ardından bu kez de yerel seçimler için sandık başında. Türkiye genelinde tüm illerde yarın yerel yöneticiler belirlenecek. İşte gördüğünüz gibi oy kullanılacak sandıklar ve seçmen kabinleri okullara getirildi.

Seçim için İzmir genelinde 10 bin 721 sandık kuruldu

Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir, demokrasi şölenine hazır

3 buçuk milyona yakın seçmenin oy kullanacağı İzmir'de, okullardaki seçim hazırlıkları tamamlandı. Seçim için kent genelinde 10 bin 721 sandık kuruldu.

Seçim günü İzmir'de 16 bin güvenlik personeli mesai yapacak.

Adana'da 1 milyon 629 bin seçmen tercihini ortaya koyacak

31 Mart Pazar günü Adana'da 1 milyon 629 bin seçmen tercihini ortaya koyacak.

Millet iradesi, 5 bin 164 sandıkta tecelli edecek.

Antalya'da seçmenler 6 bin 40 sandıkta yöneticilerini belirleyecek

Turizmin başkenti Antalya'da seçmenler 6 bin 40 sandıkta, 5 yıllığına görev yapacak yerel yöneticilerini belirleyecek.

Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 partinin adayı yarışacak

Konya'da seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 6 bin 437 si polis 2 bin 326'sı jandarma olmak üzere toplam 8 bin 763 kolluk personeli görev başında olacak.

Deprem bölgesi demokrasi şölenine hazır

Deprem bölgesinde de seçimin demokrasi şöleni havasında geçmesi amacıyla titiz çalışmalar yürütüldü...

6 şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seçim için son hazırlıklar son dokunuşlar yapılıyor. Sınıflara seçmenlerin oy kullanabilmesi için oy kabinleri ve sandıklar yerleştiriliyor.

Kentte 753 bin 538 seçmen, 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Hatay'da 1 milyon 78 bin seçmen tercihini yapacak.

Konteyner kentlerde de 96 sandık kuruldu.

Trabzon'da da hazırlıklar tamamlandı

Seçmenin son sözü söylemesi için Trabzon'da da hazırlıklar tamamlandı.

Yaklaşık 620 bin seçmenin bulunduğu Trabzon'da 2 bin 264 sandık kuruldu. Kentte seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için 3 bin 500'den fazla kolluk kuvveti görev alacak.

Doğu ve Güneydoğu'da da seçim için titiz çalışmalar yürütüldü

Diyarbakır genelindeki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı. 1 milyon 164 bin seçmenin iradesi işte bu sınıflarda sandığa yansıyacak.

Sandıklar, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticileri belirleyecek olan seçmenleri bekliyor.