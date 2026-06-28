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Türkiye
TRT Haber 28.06.2026 17:26

Türkiye, yeni haftada kavurucu sıcakların etkisine giriyor

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalı.

Türkiye, yeni haftada kavurucu sıcakların etkisine giriyor

Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre en yüksek sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek.

Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 42 dereceyi bulacak.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ankara'da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de termometreler 38'i, İstanbul'da 34 dereceyi görecek.

Uzmanlar, sıcak havanın etkisini özellikle öğle saatlerinde artıracağına dikkat çekiyor. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. 

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