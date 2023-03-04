Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve yakın çevresi bir ayda 13 bin kez sarsıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.
????1-7 Mart #DepremHaftası— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2023
➡️6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 1⃣3⃣.0⃣0⃣0⃣'e yakın deprem kaydedilmiştir.
➡️6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına,Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır. pic.twitter.com/EN7OAr9JDR
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