Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.03.2024 19:37

Türkiye son 3 ayda 9 bin 355 depremle sarsıldı

Türkiye, dünyadaki en aktif fay hatlarına sahip ülke. Türkiye'nin neredeyse tamamında deprem riski var. Bu yılın ilk üç ayında 9 bin üzerinde sarsıntı kaydedildi. Asrın felaketinin yaşandığı illerde ise bu süreçte 4 bin 771 deprem oldu. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremler meydana geldiği Marmara'da olası bir depremin her an olabileceği belirtiliyor.

Türkiye, bin 500'lü yıllardan itibaren 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı.
Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarıyla Türkiye deprem kuşağında.

Bu yılın ocak ayından itibaren Türkiye'de 9 bin 355 sarsıntı kaydedildi.
Büyüklüğü 4 ve üzeri olan deprem sayısı ise 40.
Yıl sonuna kadar yaklaşık 35 bin depremin olması bekleniyor.

Asrın felaketinden etkilenen bölgede fay hattı hala hareketli.
Deprem bölgesi bu yıl içinde 4 bin 771 kez sarsıldı.

Son üç ayda en fazla deprem bin 757 ile Malatya'da yaşandı.
Bu ili bin 477 ile Kahramanmaraş takip etti.

Deprem bölgesinde 3 ayda 4 bin 771 deprem oldu

İller                         deprem sayısı

Malatya                   bin 757
Kahramanmaraş     bin 477
Adıyaman               446
Adana                     384
Elazığ                     231
Hatay                     182
Gaziantep              128
Osmaniye              101
Diyarbakır              43
Şanlıurfa                22

Muğla

Deprem bölgesi dışındaki illere bakıldığında en çok sarsıntı Muğla'da gerçekleşti
Kentte 673 deprem meydana geldi.

Çanakkale

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Çanakkale son üç ayda 392 kez sarsıldı.

Bursa

Deprem kuşağında yer alan bir diğer şehir Bursa'da ise yılbaşından bu yana 130 deprem oldu.

İzmir

3 ayda 570 depremin gerçekleştiği İzmir de Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu illerden

İstanbul

Son üç ayda Mefakent'te 10 deprem meydana geldi.
Uzmanlar Marmara depreminin her an olabileceğine yıllardır dikkati çekiyor.

Deprem riskinin en az olduğu şehir Konya'da dahi son dönemde sık sık sarsıntı tespit edildi.

Bu yılın ilk üç ayında kentte 113 deprem yaşandı.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
Tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
Çin'den Kazakistan'a "Kuşak ve Yol'un yeni koridorunu birlikte inşa etme" çağrısı
22:20
İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
22:18
Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü
22:04
Trabzon'da orman yangını
22:13
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
21:47
Türkiye'de seçimlere katılım yüksek
ABD'de uçurtmalar Filistin'e destek için yükseldi
ABD'de uçurtmalar Filistin'e destek için yükseldi
FOTO FOKUS
Marmara'nın tarihindeki yıkıcı depremler
Marmara'nın tarihindeki yıkıcı depremler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ