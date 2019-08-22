Aşırı hız, uykusuzluk, dikkatsizlik ve alkol... Trafik canavarı bu sebeplerden kaynaklı kazalarda her yıl yüzlerce insanın canını alıyor. Türkiye'nin 10 yıllık trafik kazası bilançosu çıkarıldı.

Kazaların yüzde 99'u sürücü ya da yaya kaynaklı

Türkiye'de son 10 yılda 12 milyondan fazla trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 52 bin 95 insan hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon insan da yaralandı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı yüzde 99 ile yaya ve sürücü hataları aldı.

En acı yıl 2015

Son 10 yıllık süreçte, en az ölüm oranı 3 bin 524 ile 2014 yılında gerçekleşti. Trafik canavarı bu süreçte en fazla canı ise, 7 bin 530 ölüm ile 2015 yılında aldı.

Son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla temmuz ayında en az şubat ayında yaşandı. Gün olarak ise en fazla cumartesi en az salı günleri kaza meydana geldi.

En çok kaza yapan araç cinsi otomobiller oldu. Otomobilleri sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.

Dünyadaki istatistikler de oldukça vahim

Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor.

Kazaların ekonomik maliyeti ise 518 milyar doları buluyor.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Yüksel Şimşek