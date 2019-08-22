Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice ilçesi Başkoz köyünde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekildiğini tespit etti.

5 ayrı noktada uyuşturucu yetiştirmişler

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından drone kullanılarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök kenevir ile kurutulmak üzere araziye gizlenmiş 4 kilogram esrar, ruhsatsız iki av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

4 kişiyi gözaltına alan ekipler, bir zanlının yakalanması için de çalışma başlattı.

Bayramiç'te "foto kapanlı" operasyon

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyü kırsalında uyuşturucu yetiştirilen bölge ise foto kapanla izlemeye alındı.

Narkotik eğitimli "Roket" adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 148 kök kenevir ile 382 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA